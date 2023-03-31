إصابة 10 أشخاص فى حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب 10 أشخاص فى حوادث تصادم متفرقة بطرق المنيا بسبب السرعة الزائدة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة 10 أشخاص فى 3 حوادث تصادم بسبب السرعة الزائدة.

شهد الطريق الصحراوى الغربى شمال المنيا، تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

كما شهد طريق الصعيد الصحراوى الغربى تصادم سيارة ملاكي بأخرى بمدخل قرية 8، ما أسفر عن إصابة شخصين وشهد الحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية، ما تسبب في إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة للعلاج، والتحفظ علي السيارات تحت تصرف النيابة العامة.