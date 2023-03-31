إزاله تعديات البناء المخالف على مساحة 3 آلاف متر بالشرقية

نفذت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، إزالات لتعديات بناء مخالف على مساحة 3 آلاف متر على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبناء بدون ترخيص، وذلك خلال الفتره من 25 حتى 30 مارس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد اي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.





