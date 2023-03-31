إحالة 4 أشخاص للجنايات تخصصوا فى السرقة بعد انتحالهم صفة رجال شرطة

قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة أفراد تشكيل عصابى إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بعد انتحالهم صفة رجال شرطة. ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة".

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من شخصين أفادا فيه بأنهما حال سيرهما بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى دائرة القسم، فوجئا بسيارة "بدون لوحات معدنية"، يستقلها (4 أشخاص) استوقفوهما، وادعيا أنهما "رجال شرطة" وطلبا تراخيص السيارة، وعقب ذلك فتشا السيارة واستوليا على "مبلغ مالى - هاتف محمول " وتراخيص السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة توصلت الشرطة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهم وضبط اثنين منهم، وتبين ضبط الاثنين الآخرين على ذمة قضية أخرى، وضبطت الشرطة بحوزة المقبوض عليهم (كارنيه خاص بإحدى الجهات "مزور" - هاتف محمول - طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المٌشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، كما أقرا بتكوينهما والاثنين الآخرين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة"، وأقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر أحدهم باصطناع الكارنيه المضبوط بحوزته باستخدام برامج "فوتوشوب" وإسكانر وطابعة بإحدى المطابع بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهما بالسرقة.