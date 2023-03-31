إحالة عدد من المسئولين بإدارة صان الحجر الصحية للتحقيق بسبب الإهمال

تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالمركز الطبي، وتابع مؤشرات أداء العمل بقسم الحضانات، والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة به، ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الخاصة به، مؤكداً على أهمية استيفاء السجلات الطبية، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية، وعمل فرق تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والمشاركين في حملة طرق الأبواب الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة بالمحافظة، كما اطمأن علي سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم في درجات الحرارة المناسبة لها.

كما تلاحظ عدم تكليف طبيب أو طبيبة بالعمل بالنوبتجية داخل المركز، مع وجود بعض السلبيات داخل الأقسام الأخرى به.

وقرر وكيل الوزارة إحالة الجهاز الإشرافي بالإدارة الصحية بصان الحجر للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، نظراً للإهمال في الإشراف علي المركز الطبي، وعلي وحدة طب الأسرة بعبد العزيز الإمام، والتي تلاحظ غلقها أثناء المرور، مع تكليف مدير عام الطب الوقائي، بتحديد الجهاز الإشرافي، علي المركز الطبي وعلي الوحدة الصحية، وعرضه علي وكيل الوزارة الساعة التاسعة صباحاً، واستدعاء الجميع للمثول أمام الشئون القانونية باكر، كما كلف مدير عام الطب الوقائي، ومدير إدارة الرعاية الأولية، بتكثيف الإشراف علي المراكز الطبية والوحدات الصحية، خاصة خلال الفترة المسائية، وايام الجمع والعطلات الرسمية.