إحالة عاملين للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار فى البساتين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، إحالة عاملين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار داخل شقة فى الطابق الأرضى، وأكدت تحريات المباحث، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (شخصين) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه "ملك أحدهما"، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.