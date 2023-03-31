أكثر من 30 تهمة يواجهها ترامب.. ماذا نعرف عن أول اتهام جنائى لرئيس أمريكى؟

كتبت ريم عبد الحميد

أصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق فى تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات بارتكاب جريمة، بعد صعود سياسى شابه فضيحة غير مسبوقة، بحسب تعبير وكالة أسوشيتدبرس.

ويواجه ترامب أكثر من 30 اتهاما متعلقة بالاحتيال فى لائحة الاتهام، وفقا لما نقلته شبكة سى إن إن عن مصدرين مطلعين على القضية، لتصبح المرة الأولى التى يواجه فيها رئيس أمريكى سابق أو حالى اتهامات جنائية، ولم يتم الإعلان عن لائحة الاتهام بعد لكن من المتوقع حدوث ذلك خلال الأيام القادمة.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن تصويت هيئة محلفين كبرى فى مانهاتن بنيويورك لتوجيه لائحة اتهامات للرئيس السابق تتعلق باموال دفعت نيابة عنه لممثلة إباحية نظير التزامها الصمت بشأن علاقة بينهما خلال الحملة الانتخابية لعام 2016، يدفع بترامب، المرشح فى سباق 2024 إلى حقبة جديدة من المخاطر القانونية ويعقد محاولاته للعودة إلى البيت الأبيض.

ويمكن أن يصبح لدى ترامب الآن سجلا جنائيا، كما أنه يواجه تهديدات لحريته بعد عقود من التحقيقات القانونية التى لم تسفر أبدا عن عواقب خطيرة له.

وقال مكتب مدعى مانهاتن الخميس أن المدعين تواصلوا مع محاميى ترامب لترتيب استسلامه، والذى يمكن أن يحدث منتصف الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يظهر ترامب أمام مكتب المدعى لخوض إجراءات من أخذ بصماته والتصوير الجنائى، كما أنه من المتوقع أن يظهر فى المحكمة عندما يسرد القاضى قائمة الاتهامات، ولن يتجه ترامب إلى إقرار بالذنب.

وسيواجه الرئيس السابق قضية جنائية أثناء ترشحه مجددا للبيت الأبيض، مما يحرم حملته الانتخابية من الوقت والانتباه، على الرغم من أن القضية أو الاتهام لا يمكن أن يعيقا سعيه أو فوزه بالرئاسة فى 2024.

ويأتى الاتهام فى الوقت الذى يواجه فيه ترامب عدة تحقيقات أخرى يمكن أن تؤدى إلى مشكلات قانونية للرئيس السابق، وتزيد هذه القضايا إلى جانب المحاكمة المدنية المقرر أن تبدأ فى نيويورك الأسبوع المقبل حول مزاعم كاتبة بأن ترامب اغتصبها فى التسعينيات، من غيمة متنامية من الفضائح المحيطة بالرئيس السابق.