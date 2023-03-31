اليوم السابع
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أطباء الأسنان: غدا آخر موعد لتسجيل طلبات البنج عبر تطبيق النقابة

الجمعة، 31 مارس 2023 01:00 م
أطباء الأسنان: غدا آخر موعد لتسجيل طلبات البنج عبر تطبيق النقابة نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن غدا السبت الأول من أبريل 2023 هو أخر أيام تسجيل طلبيات البنج من خلال تطبيق النقابة العامة  للطلبة المصريين الملتحقين بكليات طب الأسنان فى 6 جامعات، هى:

1-   ‏جامعة أسيوط.

2-   جامعة الأزهر- بنين القاهرة.

3-   جامعة 6 أكتوبر .

4-   جامعة بنى سويف.

5-   جامعة طنطا.

6-   جامعة جنوب الوادى .

وأشارت النقابة، إلى أنه على الطلبة الراغبين فى شراء البنج ‏التسجيل على تطبيق نقابة أطباء أسنان مصر ‏بصورة كارنية الجامعة، ‏وإدخال الإسم بالكامل والرقم القومى والإيميل ورقم المحمول الخاص بهم، موضحه أن الطالب المسجل يستطيع أن يطلب علبة بنج مصري كل ثلاثة أشهر يدفع ثمنها ببطاقة إئتمان أو عن طريق محفظة إلكترونية، ويتم التسليم بالكارنيه داخل الجامعة .

وأوضحت أنه من المقرر أن تصل طلبيات البنج إلى مسئولي الجامعات للتوزيع فى الفترة من 2-6 أبريل 2023، لافته إلى أنه ‏سيتم فتح باب طلب البنج للطلبة الأجانب الملتحقين بكليات طب الأسنان فى هذه الجامعات فى التحديث القادم.

وطالبت باقى الجامعات بضرورة سرعة إرسال الكشوف الخاصة بطلبة الفرقة الرابعة والخامسة والامتياز حتى تتمكن النقابة من فتح التسجيل والطلب لهم من خلال التطبيق فى أسرع وقت .


نقابة الاسنان

بنج الاسنان

طلب بنج الاسنان

بنج الاسنان لطلاب الجامعات

نقابة اطباء الاسنان



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