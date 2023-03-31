أخبار مصر.. طقس مائل للبرودة غدًا.. شبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 23 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد السبت، طقسًا مائلًا للبرودة صباحا، مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التخطيط: 1600 قرية ضمن المرحلة الثانية بـ"حياة كريمة" تخدم 21 مليون نسمة

كشفت الدكتورة هالة السعيد، عن المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي الجديد 2023/2024، وتشمل أهم مستهدفات المرحلة الأولى من المشروع خلال 23/2024 عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، وتوفير الكهرباء بعدد 1466 قرية، و323 محطة تنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى 24 مستشفى مركزي و1102 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف، و332 مجمع حكومي، و324 منشأة تضامن، و983 مركز شباب، فضلا عن 15330 فصل وصيانة 1303 مدرسة.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تستهدف 52 مركزًا و1600 قرية، ويستفيد منها عدد 21 مليون نسمة.

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر، وأن الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بلتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوَّات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان.

وأكِّد الأزهر أن العاشر من رمضان سيظل رمزًا للتعبير عن العزة والكرامة والتضحية، وما قدَّمه أبطالنا البواسل من جنود وضباط القوات المسلحة من تضحيات على مدار التاريخ، كما ستظلُّ هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مصريٍّ دليلًا على بسالة قواتنا المسلحة التي سطَّرت في هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وأنَّ جيش مصر سيظل دائمًا درعها وحصنها المنيع، الذي يبذل الغالي والنفيس لحماية كل شبرٍ من أرض مصر.

نائب رئيس جامعة الأزهر: الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم مستقرة

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ وصول الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى مطار القاهرة الدولى على متن طائرة خاصة قادما من مالطا.

وبعث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر برسالة طمأنة إلى محبي العالِم الجليل داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة ويخضع للعلاج والإشراف الطبي فى إحدى مستشفيات القاهرة، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يتابعان حالته منذ وصوله بسلامة الله إلى أرض الوطن.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لجهودها المخلصة في متابعة الدكتور أحمد عمر هاشم، فلها كل الشكر والتقدير هي وفريق العمل الدبلوماسي في السفارة المصرية بمالطا.

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 31 مارس 2023 يسجل 2200 جنيه

يشهد سعر جرام الذهب، اليوم الجمعة، استقرارًا عند سعر ختام التداولات أمس عند 2200 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مع تحرك السعر العالمي للذهب إلى 1980 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2200 جنيها.

عيار 18 يسجل 1887 جنيها.

عيار 24 يسجل 2510 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيها.

اونصة الذهب 1980 دولار

الرئيس السيسى يلتقى كبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي فى القاهرة الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وعقب أداء الصلاة، التقى الرئيس السيسى مع كبار قادة القوات المسلحة.

وكان الدكتور الشحات السيد عزازي، أكد فى خطبة الجمعة، أن يوم العاشر من رمضان هو يوم من أيام الله نذكر فيه نصر الله تعالى لنا ولأمتنا التي استعانت بربها فكان الله لها معينًا ونصيرًا، مستدلًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".

وقال الدكتور "عزازي"، إن أرض سيناء هي أرض عزيزة غالية، تجلى عليها رب العالمين، وخطى فيها الأنبياء، ومن أجل ذلك بذل الجنود المصريون دماءهم الغالية فرفع الله لهم الراية ورد لهم وبهم العزة والكرامة، ثم جاء نصر الله للمصريين.

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

كما تضمن القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والأزهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.



وزير المالية: 3 تريليونات جنيه مصروفات الموازنة 2024/2023 بزيادة 44.4%

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ملامح الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» عن العام المالي الجديد 2024/2023، وبلغ إجمالي مصروفاتها، نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.

قال "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9%، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالي.

أشار وزير المالية، إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الشقيقة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة لشقيقه الشيخ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات، معربا عن خالص التمنيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للفتة الأخوية الكريمة من الرئيس السيسي، معربا عن خالص تمنيات الإمارات، قيادة وشعبا، بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير فى ذكرى العاشر من رمضان

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث استمع الرئيس إلى خطبة تتحدث عن منزلة الشهداء عند ربهم، وفضل انتصارات العاشر من رمضان، وقدرات الجندى المصرى، وتحرير أرض سيناء.

وشارك الرئيس السيسي، صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة.

التعليم العالى: الانتهاء من تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 شهور

عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها الأول برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء عبدالمجيد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار؛ لبحث وضع سياسات وطنية للابتكار المُستدام، وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور على أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة.

البنك الأهلي المصري ينفى إصدار أوعية ادخارية جديدة بعائد مرتفع 25% أو 30%

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه لا صحة لما تردد من أنباء عن إصدار البنك الأهلي المصري أو أية بنوك عاملة في مصر شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.

وناشد نائب رئيس البنك الأهلي وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، مشيرًا إلى أن مثل تلك الممارسات غير المهنية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها منذ قليل رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.