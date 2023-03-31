أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

كما تضمن القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والأزهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



وزير المالية: 3 تريليونات جنيه مصروفات الموازنة 2024/2023 بزيادة 44.4%

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ملامح الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» عن العام المالي الجديد 2024/2023، وبلغ إجمالي مصروفاتها، نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.

قال "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9%، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالي.

أشار وزير المالية، إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الشقيقة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة لشقيقه الشيخ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات، معربا عن خالص التمنيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للفتة الأخوية الكريمة من الرئيس السيسي، معربا عن خالص تمنيات الإمارات، قيادة وشعبا، بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير فى ذكرى العاشر من رمضان

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث استمع الرئيس إلى خطبة تتحدث عن منزلة الشهداء عند ربهم، وفضل انتصارات العاشر من رمضان، وقدرات الجندى المصرى، وتحرير أرض سيناء.

وشارك الرئيس السيسي، صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة.

التعليم العالى: الانتهاء من تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 شهور

عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها الأول برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء عبدالمجيد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار؛ لبحث وضع سياسات وطنية للابتكار المُستدام، وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور على أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة.

أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه

يشهد سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس قفزة بحوالي 50 جنيها عقب قرار رفع الفائدة 2% في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2200 جنيها مع تحرك السعر العالمي للذهب إلي 1980 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2200 جنيها.

عيار 18 يسجل 1887 جنيها.

عيار 24 يسجل 2510 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيها.

اونصة الذهب 1980 دولار

البنك الأهلي المصري ينفى إصدار أوعية ادخارية جديدة بعائد مرتفع 25% أو 30%

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه لا صحة لما تردد من أنباء عن إصدار البنك الأهلي المصري أو أية بنوك عاملة في مصر شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.

وناشد نائب رئيس البنك الأهلي وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، مشيرًا إلى أن مثل تلك الممارسات غير المهنية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها منذ قليل رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.