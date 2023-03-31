أجبروا الأطفال على التسول.. تفاصيل إحالة عصابة مدينة نصر للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة إجبار الأطفال على التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية")، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والإستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهم الإجرامى") وبصحبتهما عدد (5) أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين بإستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.