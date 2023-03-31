آثار جانبية ضارة للإفراط فى تناول مسكنات الألم.. استشارة الطبيب ضرورة

كتبت ايناس البنا

إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون المسكنات في كثير من الأحيان أكثر مما يصفه الأطباء؟ توقف عن فعل ذلك قبل فوات الأوان، ففي دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) ، درس الباحثون ما يحدث بالفعل داخل الجسم عند تناول المسكنات المتاحة بسهولة والتي لا تستلزم وصفة طبية، حللت الدراسة أيضًا فعالية وسلامة مسكنات الألم شائعة الاستخدام (المسكنات) التي تستخدم في الغالب ضد آلام الظهر.

يمكن أن يؤدي الشعور بألم خفيف أو شعور يشبه الطعن في أسفل الظهر من الجسم إلى جعل حياتك صعبة للتعامل مع الأنشطة اليومية ، وإذا تركت دون علاج ، فقد تزداد آلام الظهر سوءًا وتؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة أخرى. وفقًا للإحصائيات ، تعد آلام الظهر واحدة من أكثر المشكلات الصحية التي يتم الإبلاغ عنها شيوعًا عند الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

من أجل التخلص من هذا الموقف غير المريح ، ما يفعله الشخص عادة هو اختيار بعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية. لعلاج الألم قصير المدى ، قد يكون من المغري استخدام مسكن للألم لتقليل الأعراض. بعض الأدوية الطبية الأكثر شيوعًا التي يتناولها الأشخاص دون وصفة طبية هي الباراسيتامول والإيبوبروفين والكوديين. لكن هل هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله؟ ليس حقيقيًا. حذرت دراسة بحثية جديدة من استخدام مثل هذه الأدوية.

وقال الباحثون في نتيجة الدراسة حسب موقع " healthsite": "قمنا بتضمين العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، الباراسيتامول ، المواد الأفيونية ، مضادات الاختلاج ، مضادات الاكتئاب ، مرخيات العضلات الهيكلية ، أو الكورتيكوستيرويدات من النظام الكيميائي العلاجي التشريحي لمنظمة الصحة العالمية".

ما هى الآثار الجانبية الخطيرة لمسكنات آلام الظهر؟

في الدراسة التي اشتملت على 69 دواءً أو توليفة مختلفة ، وجد الباحثون أن المسكنات لها القدرة على تقليل الألم ، إلى الحد الأدنى ، لكنها تترك الجسم مع بعض المضاعفات الخطيرة في كلمة واحدة ، يمكن أن يكون لهذه الأدوية القدرة على زيادة المخاطر، من الآثار الجانبية الضارة، يمكن أن تحدث مثل هذه الآثار الجانبية الخطيرة للجهاز الهضمي ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الغثيان وعسر الهضم والقيء والإسهال، فيما تشمل المضاعفات المتعلقة بالجهاز العصبي هي النعاس والدوخة والصداع. لماذا لا يجب تناول الباراسيتامول لتخفيف الأعراض المؤلمة؟

يعتقد الخبراء أنه يجب على المرء أن يستمر في أداء الأنشطة المنتظمة، نظرًا لأن هذه العلاجات المنزلية أو النصائح السهلة لا تأتي مع أي آثار جانبية، ويمكنها أيضًا تقليل الألم ببطء ولكن بشكل دائم.