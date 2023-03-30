7 علامات تحذيرية تخبرك أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح عند التمرين

كتبت ايناس البنا

أصبحت النوبات القلبية شائعة عالميا، وبينها حالات من الشباب خاصة أولئك الذين يمارسون اللياقة البدنية ويمارسون الرياضة بانتظام. فهل هناك علاقة بين صالة الألعاب الرياضية أو التمارين الرياضية والنوبات القلبية؟

هل يمكن أن تزيد التمارين في صالة الألعاب الرياضية من فرص إصابتك بأزمة قلبية؟

على الرغم من ظهور العديد من الحالات في الأشهر القليلة الماضية، حيث استسلمت الوجوه المعروفة التي تمارس التمارين الرياضية وتتبع روتينًا صحيًا للنوبات القلبية، إلا أنه لا يوجد علميًا أي صلة يمكن أن تثبت أن التمرين يمكن أن يسبب النوبات القلبية . بدلاً من ذلك ، يقول الخبراء إن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد الشخص في الحفاظ على سلامة القلب وحمايته من الأمراض الشديدة.

وفقًا لاتحاد القلب العالمي (WHF) حسب موقع " healthsite" ، يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 %، تشمل العوامل المساهمة الأكثر شيوعًا في النوبة القلبية..

نمط حياة مستقر

التدخين

الكحول

لا تمارس

ضغط دم مرتفع

مستويات السكر في الدم غير المنضبط

عالي الدهون

بدانة

داء السكري من النوع 2

اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة

تعتبر ممارسة الرياضة أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة القلب ، ولكن في نفس الوقت ، يجب على المرء أن يدرك أن الجسم لائق تمامًا لأداء تلك التمارين، يمكن أن يؤدي التدريب الشديد المزمن والمنافسة في أحداث التحمل في كثير من الأحيان إلى تلف أنسجة القلب ، ويؤدي إلى تلف شديد داخل العضو، فهم ما هو جيد لجسمك وما هو غير مهم لتجنب مثل هذه المضاعفات الصحية الخطيرة.

عندما نتحدث عن النوبات القلبية أثناء الجيم أو أثناء ممارسة الرياضة ، فإننا نعني أن قلبك قد يكون في خطر التعرض لنوبة أو فشل بسبب بعض تلك التمارين التي تمارسها في الوقت الذي كان قلبك فيه بالفعل في مشكلة. كيف تكتشف الفرق بين القلب السليم والقلب المضطرب؟ من خلال فهم العلامات والأعراض.

علامات التحذير من مشكلة في القلب أثناء التمرين

عندما تظهر أي من العلامات المذكورة أدناه خاصةً عندما تكون في صالة الألعاب الرياضية أو في منتصف أي جلسة تمرين.

عدم الراحة في الصدر

يعد ألم الصدر المفاجئ والشديد أول علامة على نوبة قلبية وشيكة وأكثرها شيوعًا. يمكن أن تبدأ بألم خفيف ، يتبعه ضغط شديد وشعور بالامتلاء في وسط الصدر. توقف عن ممارسة الرياضة فورًا واطلب العناية الطبية إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من بضع دقائق.

ضيق في التنفس

ألا تكون قادرًا على التنفس أثناء ممارسة الرياضة؟ قلبك يطلب منك التوقف والعناية به، يمكن أن يكون الشعور بضيق في التنفس غير عادي مع ألم حاد في الصدر أو انزعاج في الصدر أثناء التمرين علامة على نوبة قلبية وشيكة.

دوار الرأس

يمكن أن تجعلك الأنشطة البدنية تشعر بالإرهاق ، لكن الشعور بالدوار أو الدوخة أثناء ممارسة الرياضة علامة يجب ألا تتجاهلها أبدًا.

شذوذ ضربات القلب

قد يشير تخطي القلب أو خفقانه إلى وجود مشكلة في القلب. يجب عليك التوقف فورًا عن ممارسة الرياضة وطلب المساعدة الطبية.

التعرق بغزارة

التعرق المفرط هو علامة على أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح ، أو أن هناك مشكلة ما داخل قلبك.

ضربات قلب سريعة

تسارع ضربات القلب هي علامة أخرى على نوبة قلبية وشيكة ويجب ألا تتجاهلها أبدًا.

عدم الراحة في أجزاء أخرى من الجسم

يمكن أن يسبب القلب المضطرب أيضًا بعض الأحاسيس في مناطق أخرى من الجسم بجانب صدرك. يمكن أن تشمل الأعراض عدم الراحة أو الألم أو الضغط في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

اطلب العناية الطبية فورًا إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه.