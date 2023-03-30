6 فروق بين اللحم البرازيلى المستورد واللحم الهندى.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

أوضحت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية وجود عددا من الاختلافات بين اللحوم البرازيلى المستوردة، واللحوم البرازيلية، وهى:

1. اللحم البرازيلى هو لحم بقرى، أما اللحم الهندى هو لحم الجاموس.

2. ارتفاع مستوى البروتين الكلى، والدهون والبروتين الذائب الكلى وانخفاض قابلية ذوبان الكولاجين للحم الجاموس الهندى المجمد المستورد.

3. من ناحية اللون والطعم، فلا يوجد فرق كبير بين كل من اللحوم البرازيلية واللحوم الهندية، حيث أن كلاهما يأتى مستورد، وكان فى حقيقته طازج لا يوجد فرق بين كل من النوعين، لكن ما يسبب الفارق هى طريقة التخزين، وفترة التخزين، وطرق التعامل مع اللحوم.

4. بالنسبة للون فإن اللحم الهندى لونه أفتح من اللحم البرازيلي.

5. الفيتامينات فى اللحم البرازيلى ضعف الفيتامينات الموجودة فى اللحم الهندى.

6. السعرات الحرارية فى اللحم الهندى ضعف السعرات الحرارية فى اللحم البرازيلي.

وأشارت إلى أن الأفضلية هنا لا تحدد بسبب بلد الاستيراد، ولكن تحدد بنوعيه الحيوان إذا كان بقرى أو جاموسى ولأن الهند من عاداتهم عدم ذبح الأبقار فلذلك تصدر الجاموس فقط، مؤكدة ضرورة الشراء من مكان مضمون، وعدم شراء لحوم انتهت مدة صلاحية تخزينها، وتجنب اللحم ذو اللون البنى الداكن أو لونه غير الطبيعى أو ذو الرائحة النفاذة، وعدم وجود سوائل مدممة ومجمدة داخل الأكياس ( للتأكد من أنها لم يسبق فكها وإعادة تجميدها)، بالإضافة إلى الابتعاد عن اللحم الجاف أو الطرى والانتباه إلى القوام المناسب، وتجنب شراء أى لحم تعرض الكيس الخارجى المخزن داخله للقطع أو التلف، حيث تزداد فرصة تعرض اللحم للهواء والبكتيريا الضارة.