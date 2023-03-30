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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء، على العلاقات الراسخة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات والرعاية والاهتمام من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.