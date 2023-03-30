أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء، على العلاقات الراسخة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات والرعاية والاهتمام من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي جرى بين ولي العهد البحريني والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة تعيينه وليًا للعهد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات والذي تم خلاله أيضًا بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يعود بالخير والنفع على الجميع.
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