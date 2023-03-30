وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي جرى بين ولي العهد البحريني والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة تعيينه وليًا للعهد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات والذي تم خلاله أيضًا بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يعود بالخير والنفع على الجميع.