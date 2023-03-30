وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

كتب لؤى على

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والقوات المسلحة والشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣ م.

وأكد وزير الأوقاف، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، تاريخ مشرف وحاضر عظيم، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، فها هي تحيي فينا روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر بما قدمته وتقدمه من تضحيات في مواجهة الإرهاب، وجهود في مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.. سائلًا الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًّا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين.