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وزارة العدل تقدم 4 خدمات إلكترونية للاستعلام عن رول الجلسات وموقف الدعاوى

الخميس، 30 مارس 2023 01:00 ص
وزارة العدل تقدم 4 خدمات إلكترونية للاستعلام عن رول الجلسات وموقف الدعاوى المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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تقدم وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، عدد من الخدمات الكترونية للمواطنين عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت والتي من بينها خدمات الاستعلام عن دعوى أو حكم دون الحاجة للذهاب الى المحاكم، وذلك بهدف التيسير على المواطنين من حيث توفير الوقت والجهد.

 

وحددت وزارة العدل 4 خدمات إلكترونية تتعلق بالمحاكم، يمكن لأى مواطن الدخول عبر موقعها الرسمى https://moj.gov.eg/ أو عبر بوابة مصر الرقمية واستخدامها دون الحاجة لتوجه إلى المحاكم كما كان يحدث مؤخرا.

 

وتتمثل الخدمات الأربعة فى الآتى:

 

1-

الاستعلام عن رول الجلسات:

"https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/SessionRoll.aspx" يتم الدخول على الرابط ستظهر قائمة ادخال البيانات المطلوبة وهى تحديد نوعية درجة التقاضي سواء في محاكم النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية، وعنوان المحكمة، ونوع القضية، والدائرة التي تنظر الدعوى، وتاريخ الجلسة، وأنه وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موعد رول الجلسة.

 

2-

الاستعلام عن موقف دعوى

"https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseCurrentStatus.aspx " بمجرد الدخول على الرابط ستظهر قائمة ادخال البيانات المطلوبة وهى تحديد نوعية درجة التقاضي، واسم المحكمة ، ونوع الدعوى، وسنة الدعوى، ورقم الدعوى، وأنه وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موقف الدعوى.

 

3-

الاستعلام عن رول دعوى

"https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseRoll.aspx " يتم الدخول على الرابط ستظهر الخانات المطلوب ملئها والتي تتطلب درجة التقاضى واسم المحكمة، ونوع الدعوى، ورقم الدائرة، ورقم الدعوى، والسنة، وتاريخ الجلسة.

 

4- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

"https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseAppeal.aspx " يتم الدخول على الرابط ستظهر الخانات المطلوب ملئها والتي تتطلب درجة التقاضي واسم المحكمة، ونوع الدعوى، والسنة.

 

 


وزارة العدل

خدمات إلكترونية

الاستعلام عن رول جلسة

موقف دعوى

اليوم السابع بلس



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