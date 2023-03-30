اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 02:29 م
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نقابة التطبيقيين: رفض دعوى وقف انتخابات النقيب.. وإجراء الاقتراع فى موعده

الخميس، 30 مارس 2023 02:22 م
نقابة التطبيقيين: رفض دعوى وقف انتخابات النقيب.. وإجراء الاقتراع فى موعده نقابة التطبيقيين -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قال المهندس رمضان هلال أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن محكمة القضاء الإدارى الشق المستعجل رفضت دعوى وكيل أول النقابة العامة للتطبيقيين بإيقاف إجراءات انتخاب النقيب العام لنقابة التطبيقيين، مشيرا إلى سير النقابة فى إجراءات الدعوة للانتخابات وفقا للمواعيد المُحددة، وقرار المجلس الأعلى للنقابة فى اجتماعه يوم 18 مارس 2023.

 

وأوضح هلال: أن النقابة فوجئت برفع نصر عنبر وكيل النقابة، قضية بالقضاء الإدارى " الشق المستعجل " لإيقاف الإنتخابات على منصب النقيب واستمرار العمل بمنصب القائم بأعمال النقيب، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وأوصت بالسير فى إجراء الإنتخابات، لخلو مقعد النقيب بوفاة الدكتور زكريا حشاد فى 25 فبراير 2023، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للنقابة يوم 18 مارس 2023 قد اجتمع وأقر تنفيذ القانون فى هذه الحالة هو إجراء الإنتخابات على منصب النقيب العام فى خلال 60 يوما من الوفاة طبقا للقانون .

 

ولفت إلى أن النقابة العامة للتطبيقيين، بدأت بالفعل فى إتخاذ الإجراءات وتم الإعلان عن فتح باب الترشيح للإنتخابات بجريدتين رسميتين يومى الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 مارس 2023 على أن يبدأ فتح باب تلقى طلبات الترشيح بمبنى النقابة العامة بالعباسية من يوم الأثنين 27 مارس وإغلاق ياب تلقى الطلبات يوم  5 إبريل 2023، بالإضافة إلى أنها خاطبت وزير الصناعة والنيابة الإدارية للإشراف القضائى على الإنتخابات .

 

ومن المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 لاختيار وتسمية النقيب العام للتطبيقيين من المرشحين للمنصب، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للنقابة العامة للتطبيقيين.


نقابة التطبيقيين

نقيب التطبيقيين

انتخابات التطبيقيين

انتخابات نقيب التطبيقيين



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