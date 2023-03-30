مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة طيران من ألمانيا والتشيك وإيطاليا وهولندا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس، 14 رحلة طيران دولية اوربية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 2000 راكب من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لأرض المهبط حتى الفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل اليوم الخميس ، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 14 رحلة طيران من 119 رحلة تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية لهم عند دخولهم ونقلهم للفنادق.

كما وضحت جداول التشغيل، أن اليوم تصل رحلة من دولة التشيك، ورحلة من سويسرا، ورحلتين داخليتين من مطار القاهرة، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلة من النمسا، و5 رحلات من المطارات الالمانية، ورحلة من هولندا .

يذكر أن مدينة مرسى علم تتميز بطبيعة خلابة وشواطئ رملية وشعااب مرجانية نادرة وأعداد كبيرة من الكائنات البحرية النادرة وكذلك الدوجونج المسمى بعروس البحر والسلاحف المختلفة.