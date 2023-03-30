مصطلحات أمنية .. تعرف يعنى إيه "الفيش والتشبيه"

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الألفاظ والعبارات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية لبعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ " الفيش والتشبيه " فى أقسام الشرطة.

"الفيش والتشبيه" هى الصحيفة التى يظهر فيها الأحكام الجنائية التى على المحكوم عليه سواء أتم العقوبة أم لا والقضايا التى تظهر هى الجرائم المخلة بالشرف، والأحكام التى تظهر فى الفيش لا تسقط عن الفيش بأى مدة إلا بعد رد الاعتبار.

فيما أن السابقة هى الأحكام المقيدة للحرية سواء فى جنحة أو جناية، والتى أدى المتهم عقوبتها حتى لو كانت الأولى فإنها تقيد فى صحيفة الحالة الجنائية ولا تمحى إلا برفع دعوى "رد الاعتبار" بعد مضى المدة المحددة فى القانون، ويظهر بـ"الفيش والتشبيه" الحكم النهائى بالحبس، أما الغرامة لا تظهر فى الفيش.

قد لا تظهر السابقة الأولى فى صحيفة الحالة الجنائية أما لعدم خطورتها أو حتى لا تكون هذه السابقة عائقًا للمواطن عند التقدم لأية وظيفة طالما أنها غير خطيرة، وأن صاحبها لم يسلك سلوكًا إجراميًا آخر.

كل السوابق للشخص تظهر فى صحيفة بحث السوابق ويستثنى من ذلك، فى حالة حصول صاحب السابقة على حكم رد اعتبار، حيث تصدر الصحيفة خالية من السوابق.

فى حالة طلب الصحيفة للوظيفة تشكل لجنة "رد الاعتبار" لمعرفة مدى استحقاق مقدم الطلب لصحيفة خالية من السوابق، حيث يتم فحصها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية، ومصلحة السجون.

عند صدور أى حكم نهائى ضد أى مواطن يتم تسجيله بمجرد وروده من النيابات المختصة بأوراق معتمدة، فى قاعدة بيانات المصلحة، ويتم وضعه فى كل صحيفة جنائية يطلبها المواطن طالما لم يتخذ إجراءات رد الاعتبار القضائى أو القانونى وفقًا للمواد التى نظمها القانون.

الحكم حين يقيد فى صحيفة الحالة الجنائية، يتم محوه حال الحكم بالبراءة أوالطعن على الحكم بالمعارضة أو الاستئناف، فإذا صدر حكم بالبراءة يتم محوه من السجلات الخاصة بكل متهم والمقيدة على الحاسب الالى"الكمبيوتر" لوحدة تنفيذ الأحكام.