ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، عن حاكم المقاطعة "جيم هاتمان ساليمان" قوله إن السفينة "إم في ليدي ماري جوي 3" كانت تحمل نحو 200 راكب عندما اندلعت فيها النيران قبالة جزيرة "بالوك-بالوك"، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أطفال من بين القتلى بينهم رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر.

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حريق فى سفينة قبالة سواحل الفلبين

وأضاف ساليمان أن 14 شخصا أصيبوا فيما لايزال سبعة آخرون في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المفقودين لأن عدد ركاب السفينة تجاوز ال205 المدرجين في قائمة السفينة.

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ضحايا فى حريق السفينة

وأشار ساليمان إلى أنه تم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مدينة "زامبوانجا" ومقاطعة "باسيلان" حيث تلقى المصابون العلاج من إصاباتهم بحروق، موضحا أن السفينة كانت في طريقها إلى مقاطعة "سولو" قادمة من "زامبوانجا".

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محاولات إنقاذ ركاب السفينة

وأكد ساليمان أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات نشوب الحريق.