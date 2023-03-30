مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد ، حيث توفي شاب وأصيب اثنان آخران إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل بطريق الموهوب القصر بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام ونقل الجثه لمشرحة المستشفي.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب وإصابة أثنين أخرين في حادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها 3 شباب مع سيارة نقل بطريق الموهوب القصر بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

وتبين وفاة الشاب أحمد حسنى مبارك 17 سنة، وإصابة كل من محمد سليمان ابراهيم 15 سنة، وحمدى احمد سعد 16 سنة وحالتهما مستقرة وتم نقلهم لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل الجثة لمشرحة المستشفي، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما لقى شاب آخر مصرعه، في حادث مروري بمركز الخارجة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي في منطقة الكيلو 160 بطريق أسيوط – الخارجة أسفر عن وفاة علي أحمد أحمد شتا، 30 عامًا ومقيم محافظة الشرقية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة ورفعت إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة آثار الحادث من طريق " الخارجة – أسيوط" وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.