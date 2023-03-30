مصرع فتاة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة

لقيت فتاه مصرعها، بينما أصيب 5 آخرين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - راس غارب، تم نقل المصابين والجثة لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة.
كان بلاغ ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة رأس غارب، وتحديدا بالكيلو 17، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث تبين مصرع فتاة وإصابة والدها " ضابط شرطة" وزوجتة و3 من أولاده .
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى رأس غارب وتبين أن المتوفيه تدعى آلاء عماد فتوح الشحات تبلغ من العمر 17 عام.
كما شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم إصابة 3 أشخاص بإصابات متوسطة وخفيفة جراء سقوط عمود إنارة عليهم بمنطقة الأمل بالغردقة، حيث أصيب س. ش 55 سنة بكسر من الدرجة الأولى بعظام الساق اليسرى، وآخر شاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وثالث بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
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