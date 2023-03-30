مصرع فتاة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقيت فتاه مصرعها، بينما أصيب 5 آخرين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - راس غارب، تم نقل المصابين والجثة لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر ، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة رأس غارب، وتحديدا بالكيلو 17، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث تبين مصرع فتاة وإصابة والدها " ضابط شرطة" وزوجتة و3 من أولاده .

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى رأس غارب وتبين أن المتوفيه تدعى آلاء عماد فتوح الشحات تبلغ من العمر 17 عام.

كما شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم إصابة 3 أشخاص بإصابات متوسطة وخفيفة جراء سقوط عمود إنارة عليهم بمنطقة الأمل بالغردقة، حيث أصيب س. ش 55 سنة بكسر من الدرجة الأولى بعظام الساق اليسرى، وآخر شاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وثالث بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





