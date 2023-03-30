اليوم السابع
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مسعفان يعثران على مبلغ نصف مليون جنيه فى حادث ويردانه لصاحبه بأسوان

الخميس، 30 مارس 2023 03:09 ص
مسعفان يعثران على مبلغ نصف مليون جنيه فى حادث ويردانه لصاحبه بأسوان المسعفان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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فى لمسة وفاء وأمانة عثر مسعفان على مبلغ مالى كبير أثناء عملهما فى التعامل مع حادث على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، ثم ردا المبلغ لصاحبه المصاب فى الحادث.
 
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث لسيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من الكيلو 90، ووجه مدير المرفق الدكتور محمد الدخيلى، بالتعامل مع الحادث.
 
وانتقل طاقم الإسعاف المكون من مسعفين إلى موقع الحادث بالطريق الصحراوى، وأثناء نقل المصابين إلى المستشفى عثرا على حقيبة بداخلها مبلغ نصف مليون جنيه خاصة بأحد المصابين فى الحادث، فقرر المسعفان ردها إلى صاحبها، والذى تم نقله إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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