مستشفى جامعة المنوفية: استقرار الحالة الصحية لجميع مصابى حادث تصادم أمس

أكد الدكتور أحمد فهيم مدير مستشفى الطوارئ جامعة المنوفية ، استقرار معظم الحالات حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى نصف نقل .

وقال مدير مستشفى طوارئ مستشفى جامعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الاصابات كانت مابين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إجراء دخول ثلاثة حالات مباشرة إلي عمليات الطوارئ، منهم حالة عمليات الجراحة العامة استئصال الطحال ناتج عن نزيف بالبطن، حالة عمليات جراحة العظام كسر مفتوح في عظام الطرف السفلي، وحالة عمليات جراحة القلب والصدر نزيف داخل الرئة.

وأعلن "فهيم" خروج 6 حالات، وباقى الحالات منهم فى العناية وآخرين فى الاقسام الداخلية وتم عمل اللازم.

كان الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، صرح بأن طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية استقبلت 15 مصابًا إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بطريق شبين الكوم طملاي السادات الجديد.