مد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية

كتب محمد أسعد

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بمد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة، أيهما أقرب.

وسبق وصدر قرار تشكيل اللجنة في نوفمبر الماضي وجاء بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غـرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022؛ وعلى قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرفة السياحية واتحادها، وعلى قرار وزير السياحة رقم 609 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة غرفـة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

اللجنة برئاسة مصطفى فاروق حفني حامد، وعضوية كل من: حامد صلاح الدين أحمد، وطارق إسماعيل إبراهيم صالح حلمي، ونادر فوزی رضوان إبراهيم. وطارق محمد حسون البدري.