اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 12:39 م
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مد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لمدة شهرين

الخميس، 30 مارس 2023 12:36 م
مد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لمدة شهرين وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير السياحة والآثار، بمد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وذلك لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة، أيهما أقرب.

وتضمن تشكيل اللجنة من 5 شخصيات من بين أعضاء المجلس المنتهى مدته وهم كالتالى عادل المصرى منير المصرى، رئيسًا للجنة وعضويه كل من هانى يان سويشانج، نائبًا للرئيس، وياسر محمد يسرى يوسف التاجورى، أمينًا للصندوق، وعلاء الدين محمد فتحى عبد العزيز، وهشام محمود محمد عبد الله أعضاء لجنة تسيير الأعمال.

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وجاء قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل اللجنة لحين الإنتهاء من قانون الغرف السياحية والذى يتم مناقشه مواده حالياً تحت قبة مجلس النواب، وكذلك الإنتهاء من اللائحة المنظمة للقانون والتى سيتم إعدادها فور الإنتهاء من إقرار القانون بمجلس النواب والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية لدخوله حيز التنفيذ.

 

 


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