محافظ المنوفية يوجه بتخصيص 50 وحدة سكنية لذوى الهمم ضمن سكن كريم بأشمون والشهداء

المنوفية - محمد فتحى

سلم اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية وبطاطين لأكثر من (100) حالة إنسانية من الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت ما يزيد عن (نصف مليون جنيه)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون والمساعدة للحالات الأكثر استحقاقا لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم.



جاء ذلك خلال لقاء سلسلة "رد الجميل" التى يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حى شرق شبين الكوم، ومديرى مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.



استهل محافظ المنوفية لقائه بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله بالخير واليمن والبركات، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للحالات الإنسانية، ولاسيما الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة، مشيراً إلى أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقاً لأعمال اللجنة المشكلة لفحص الطلبات و الأبحاث الاجتماعية للوقوف علي مدي أحقيتها.



وأجرى محافظ المنوفية حواراً مع الحالات الإنسانية كل علي حده للاستماع إلى مطالبهم، حيث وجه بتخصيص (50) وحدة سكنية لذوى الهمم ضمن سكن كريم بمركزى أشمون والشهداء، وتوفير تروسيكلات لـ(4) حالات لضمان توفير مصدر رزق ثابت لهم لمساعدتهم على تحمل نفقات العلاج وأعباء المعيشة حيث أنهم يعولون أبناء يعانوا من تليف كبدي وبؤر سرطانية وضمور بالمخ وضغط الشريان الرئوى، كما أمر المحافظ بتكريم نجل مواطنة من ذوى الهمم بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع نظراً لتفوقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية دعماً وتشجيعاً له على استكمال مسيرته العلمية.



فيما أمر المحافظ بتوفير كرسى كهربائى لفتاة من ذوى الهمم بالصف الثالث الإعدادى بقرية كفر الحمادية ببركة السبع لتمكينها من ممارسة حياتها بشكل طبيعى ، وكذا توفير ماكينة خياطة لزوجة مواطن بقرية سلامون بالشهداء يعول 4 من الأبناء ويعانى من فشل كلوى مزمن ، فضلاً عن توفير عدد (2) كشك أحدهما لمواطنة بمنشاة بخاتى بشبين الكوم يعانى زوجها من بتر بالساق اليسرى وبحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة له، والآخر لمواطنة يعانى زوجها من كسر بالعمود الفقري ويعول اثنين من الأبناء ، وكذا توفير جهاز تعويضى لمواطن بقرية سمادون يعانى من ورم بالركبة اليسرى ويحتاج إلى تدخل طبى عاجل ، وتوفير سكن لمواطنة بسرس الليان مراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية الصعبة.



كما كلف محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بإجراء التدخلات الطبية العاجلة ل27حالة بمستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب والرمد والتأمين الصحي بشبين الكوم واتخاذ اللازم بشأنهم ، وكذا تكليف مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل ل(7)حالات بمراكز الشهداء وشبين وبركة السبع ومنوف والباجور وتلا ، فيما وجه مدير مديرية التضامن الإجتماعى بضرروة بحث إمكانية صرف معاشات تكافل وكرامة (9) حالات بشبين الكوم ومنوف والشهداء ، ووجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة أبناء إلى بطاقات التموين لـ(12) حالة بقويسنا وبركة السبع والشهداء وشبين الكوم ، هذا ووجه المحافظ بعقد لقاء عاجل بعدد من المواطنين من ذوى الظروف الخاصة بمكتبه لبحث مطالبهم والتعرف على شكواهم وسرعة تلبيتها في ضوء اللوائح والقوانين.



ومن أبرز الحالات الإنسانية التى تم صرف مساعدات لهم عدد (12) سيدة يعانون من سرطان الثدى ويخضعن للعلاج الكيماوي ،وعدد (8) حالات مرضي فشل كلوى يخضعون لجلسات غسيل كلوى ، وعدد ( 16) حالة يعانون من اورام خبيثة " سرطان " ، وعدد (12) حالة من مرضى ضمور المخ والعضلات ، وعدد ( 4) حالات من ذوى الهمم " كفيف " ، وعدد(4) حالات من مرضي شلل الأطفال وعدد (6) حالات يعانون من شلل بالأطراف السفلية ،وغيرهم من الحالات المرضية الأخري ،وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة بتلك اللفتة الانسانية وحرص محافظ المنوفية على إدخال البهجة إلى قلوبهم واهتمامه للاستماع الي مطالبهم وتلبية احتياجاتهم .

وفى ذات السياق شهد محافظ المنوفية تسليم مشروعات مبادرة " قرية بلا فقر" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى ضمن فعاليات برنامج " فرصة " بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من برنامج تكافل وكرامة لتوفير فرص عمل لحياة كريمة لهم .



وأشار المحافظ إلى أن المبادرة يتم تنفيذها بقرية "سمادون مركز أشمون " إحدى قري مبادرة " حياة كريمة " لتنفيذ عدد (13) مشروع كمرحلة أولى ضمن (150) مشروعا للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة بتكلفة (مليون ونصف ) ، مشيرا إلى أن المشروعات تتنوع لتلائم احتياجات الأسر من تروسيكلات وماكينات خياطة وبقالة ومشروعات دواجن وماشية بهدف دعم المرأة والشباب والأسر في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي والدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة.