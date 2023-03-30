محافظة الجيزة تعلن فرص عمل فى الشيخ زايد وحدائق الأهرام برواتب مجزية

كتبت - مرام محمد

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب ب محافظة الجيزة ، توافر فرص عمل للشباب برواتب مجزية بفرعي أحد المطاعم في مدينة الشيخ زايد وحدائق الأهرام.

وأوضح الجهاز تفاصيل فرص العمل المتاحة على النحو التالي:

-الوظائف المطلوبة: عضو فريق

-المؤهل: من متوسط.

-السن: من 21 حتى 33 سنة.

-ذكور فقط.

-لا تقبل الطلبة.

-موقف من التجنيد.

-مدة العمل: 9 ساعات.

-المزايا: مرتبات مجزية + إضافي - تأمين طبي واجتماعي.

وحدد الجهاز مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، موضحة أن على الراغبين في التقدم للوظائف الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت في بيان لها اليوم الخميس، تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل.

وجاءت الوظائف الخالية في التخصصات الآتية: مدرسين رياضيات وعلوم، وفنيون IT، ومشرفين مواقع، وأفراد أمن، ومندوبين مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبين، وعمال عاديين، ومسئولين تمويل، وأخصائيين تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.