محافظة أسوان تستعد لموسم حصاد القمح ومستهدف 191 ألف طن

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلنت محافظة أسوان استعداداتها لموسم حصاد محصول القمح الجديد 2023 فى مطلع شهر إبريل، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين الخدمات المقدمة من الدولة للارتقاء بمنظومة التخزين.

واستمع أشرف عطية، محافظ أسوان، لعرض من خالد أبو القاسم، مدير عام التموين، حول الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم حصاد القمح، والذى تبدأ بشائره مبكراً فى أسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها.

واطلع المحافظ، على الضوابط المنظمة لتداول وتسويق القمح المحلية وبيان بالمساحات المنزرعة بالقمح، بالإضافة إلى موقف المواقع التخزينية بالمحافظة وما توصلت إليه لجان المعاينة لتلافى كافة السلبيات التى تم رصدها وتبليغها لجهات الولاية.

وأعطى "عطية"، توجيهاته بتذليل أى معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام، بجانب تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها، وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية، مشدداً على ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.