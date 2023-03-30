اليوم السابع
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مايا مرسى تشيد بمسلسل "رسالة الإمام" وتؤكد: من أول حلقة بيقول أنا عمل مهم

الخميس، 30 مارس 2023 04:05 م
مايا مرسى تشيد بمسلسل "رسالة الإمام" وتؤكد: من أول حلقة بيقول أنا عمل مهم مسلسل رسالة الإمام
كتب محمود راغب

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أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن إعجابها الشديد بمسلسل رسالة الإمام للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موجهة التحية على هذا العمل الذى يعرض فى شهر رمضان المبارك .

 

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، لـ"اليوم السابع"، إنها حريصة على متابعة المسلسل من أول حلقة، قائلة: "مسلسل الإمام الشافعى من أول حلقة بيقول أنا عمل مهم.. تحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ".

 

وكانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، قد نشرت نص حوار أجزاء من المسلسل جاء فيها: يا صديقى تجمعنا مئات المسائل، فلا تفرقنا مسألة.. لا تحاول الانتصار فى كل الاختلافات، فأحياناً كسب القلوب أولى من كسب المواقف، ولا تهدم الجسور التى بنيتها، وعبرتها، فربما تحتاجها للعودة يوماً ما.. دائماً أكره الخطأ، لكن لا تكره المخطئ.. أبغض بكل قلبك المعصية، لكن سامح وارحم العاصى.. انتقد القول، لكن احترم القائل، فإن مهمتنا هى أن نقضى على المرض، لا على المرضى.. لا تحاول أن تكون مثالياً فى كل شىء، لكن إذا جاءك المهموم فأنصت، وإذا جاءك المعتذر فاصفح، وإذا قصدك المحتاج فانفع وحتى لو حصدت شوكاً يوماً ما، فكن للورد زارعاً.


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

الشركه المتحده

المتحدة للخدمات الاعلاميه

مسلسل رسالة الإمام

رسالة الإمام

الإمام الشافعى



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