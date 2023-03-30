ماكرون يدعو الفرنسيين لخفض استهلاك المياه بنسبة 10% لارتفاع أسعار الطاقة

كتب محمد جمال

تشهد فرنسا زيادة حادة فى أسعاراستهلاك المياه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لذلك، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، قطاعات الاقتصاد لخفض استهلاك المياه بنسبة 10%، وذلك خلال عرض خطة "الاعتدال" أمام الخزان المائى لبلدية سافين لولاك، لمُواجهة ارتفاع أسعارالاستهلاك.

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" أشار ماكرون فى كلمته التى نشرها قصر الإليزيه، إلى أننا نتحدّث عن ترشيد غير مسبوق لسياسة استهلاك المياه فى فرنسا، وقال: "أود تحديد هدف لبلدنا بحلول عام 2030، تقليل استهلاك المياه بنسبة 10% فى كافة القطاعات."

وفى سياق مُنفصل، أعرب الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، عن تعويل باريس وبرلين على بكين، فى الضغط على موسكو فى قضية "الأسلحة النووية"، والعودة إلى المُفاوضات حول أوكرانيا.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع "مجلس الاتحاد الأوروبى" فى بروكسل: "تبادلنا الأفكار مع المستشار الألمانى أولاف شولتز بشأن الصين، ولدينا وجهة نظر مُشتركة تتمثل فى رغبتنا بإقحام بكين لتمارس بأقصى درجة مُمكنة ضغوطها على روسيا كى لا تلجأ لاستخدام أسلحة كيميائية ولا نووية، فضلاً عن وقف النزاع والعودة إلى طاولة المُفاوضات".