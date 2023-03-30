لمحة قانونية.. 9 نصائح "لو هتشتري شقة سكنية"

كتب إيهاب المهندس

يقوم بعض أصحاب النفوس الضعيفة ببيع شقق سكنية لا يمتلكونها بعقود مزورة، وربما تباع شقة لشخص فيبيعها لأكثر من ضحية، وتوجد بعض النصائح عند شراء شقة أو محل أو قطعة أرض ومنها ..

1 ـ وضع إطار للعقد وكتابة عناوين للفصول والمواد، وكل عنوان يعكس مضمون البنود الموجودة اسفله.

2 ـ مراجعة بنود العقد مع التأكد من بنود أركان العقد، وان تكتب بطريقة تسد أي ثغرة محتملة في العقد.

3 ـ مراجعة بنود الالتزامات بين أطراف العقد.

4 ـ مراجعة المسئوليات المترتبة على مخالفة الالتزامات.

5 ـ استخدم الصياغة التي تناسبك في العقد ولا تعتمد على الصياغات الجاهزة.

6 ـ حذف اى كلمات تثير الشك في العقد.

7 ـ يجب ترتيب الالتزامات على كل طرف في العقد.

8 ـ مراجعة التدابير التي ينص عليها العقد في حالة مخالفة تلك الالتزامات وما إذا كانت كافية لضمان التنفيذ أم غير كافية.

9 ـ على أطراف العقد سواء بائع أو مشترى فهم كلمات العقد وأن تكون كلمات العقد واضحة.