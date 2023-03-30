"لصوص لكن ظرفاء".. طلبوا بيتزا للرهائن خلال سرقة بنك في الأرجنتين

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والأخر كوميدي، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".

الحلقة الثامنة

قصتنا اليوم وقعت في الأرجنتين، بسرقة بنك "ريو" في الأرجنتين، القصة بأكملها كانت مُيرة وطريفة في الوقت نفسه.

حيث اقتحم 8 مسلحين البنك لسرقته وقاموا باحتجاز الرهائن لمدة 7 ساعات، وفي محاولة لطمأنة الرهائن، طلب اللصوص من الشرطة إحضار وجبة بيتزل لكل رهينة، وبالفعل تم إحضار الوجبات وتوزيعها على الرهائن.

بعد ساعات طويلة قررت الشرطة اقتحام البنك وتحرير الرهائن، لتكتشف المفاجأة أن الرهائن متواجدين داخل البنك بدون اللصوص، الذين هربوا من طريق أخر، وتركوا ورقة داخل البنك مكتوب عليها "نحن نرغب في سرقة المال لا غير" .

نهاية هذه القصة لم تكن سعيدة بالنسبة للصوص، حيث أبلغت زوجة أحد اللصوص الشرطة بعدما أبلغها زوجها بالواقعة، لتتسبب في القبض عليهم جميعا.