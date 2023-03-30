وقال بانوزيتش - في إحاطة مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في كييف، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية الأربعاء - "نتفهم معاناتكم جيدًا. تجربتنا في حرب الوطن الدفاعية في التسعينيات هي السبب في أننا نعرف ما تمرون به. تحدثنا أيضًا عن رعاية المحاربين القدامى وجهود ما بعد الحرب مثل إزالة الألغام".

وأضاف أن كرواتيا ستدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تدرك كل أوروبا أن الصواريخ الروسية التي سقطت على أوكرانيا ليست بعيدة جدًا عن منازلهم.

وتابع إن للحرب والنفوذ الروسي آثارا على الأمن والوضع الاقتصادي في أوروبا. ويمكن لأوكرانيا الاعتماد على الحكومة الكرواتية.

بدوره قال ريزنيكوف إن كرواتيا كانت تساعد أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب وكانت تدعم موقف أوكرانيا في جميع اجتماعات مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.

وأضاف أن "كرواتيا تتمتع بتجربة رائعة في إزالة الألغام لأن هذا البلد يشارك في إزالة الألغام للأغراض الإنسانية منذ أكثر من 25 عامًا - إنه إرث من الحرب التي دارت على أراضيهم. تمتلك كرواتيا مركزًا وطنيًا قويًا للغاية لمكافحة الألغام، لذلك تحدثنا حول إمكانية تدريب مدربينا على إزالة الألغام للأغراض الإنسانية من الأراضي الأوكرانية. واتفقنا على مزيد من التعاون.