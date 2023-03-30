فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ حياة شاب أصيب بكسر فى الضلوع وفشل بالتنفس

وكشف مستشفي بنها الجامعي ، في بيان له، أنه تم إجراء عملية طارئة من خلال إجراء تدخل جراحي عاجل لمريض حضر للمستشفيات في حادث موتوسيكل اصطدم بسيارة نقل، مما أدي إلي كسور بالضلوع الأمامية اليسري وعظمة القص وبالتالي أصبحت تتحرك عكس اتجاه تنفس المريض مما أدي بدوره إلي فشل بالتنفس، وذلك غير أن القلب والرئة كانت ظاهرة من الجرح الكبير الموجود بالقفص الصدري الأمامي، هذا بالإضافة إلي كسر بعظام الفخذ الأيسر والذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأوضحت المستشفي، أنه تم تحويل المريض للمستشفيات من مستشفي قليوب، لعدم وجود تخصص جراحة الصدر هناك، حيث تم إدخاله فورا إلي العناية المركزة حيث كانت نسبة تشبع الأكسجين بالدم 44%، وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي، ثم تحضيره للعمليات.

وتابعت، أنه تم تصليح وتثبيت عظمة القص والضلوع، وعمل رقعة جراحية من عضلات الصدر لزيادة قوة القفص الصدري وإعادة بناؤه لاحتواء القلب والرئتين كما كانوا، وخرج المريض، وتم فصله من جهاز التنفس الصناعي ومازال بالمستشفيات يتلقي العلاج لاستكمال علاجه وتمام شفاؤه.

واستطردت، أنه قام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار، والدكتورة نهي هلال، والطبيب المقيم مصطفي محمد، ومن قسم الجراحة العامة الدكتور أحمد شولح.



الأشعة (1)



الأشعة (2)



الفريق الطبى

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث أثناء قيادته دراجة نارية اصطدم بسيارة نقل ما أدي إلي إصابته بكسور بالضلوع الأمامية اليسري وعظمة القص، وبالتالي أصبحت تتحرك عكس اتجاه تنفس المريض مما أدي بدوره إلي فشل بالتنفس.