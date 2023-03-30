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فرنسا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على قانون التقاعد

الخميس، 30 مارس 2023 10:41 م
فرنسا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على قانون التقاعد اشتباكات فرنسا
كتب محمد جمال

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شهدت شوارع فرنسا اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين احتجاجا على قانون التقاعد، حسبما ذكرت شبكة العربية، وأوضحت أن متظاهرين أشعلوا حرائق فى العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على قانون التقاعد، ودعت أحزابا كثيرة فى فرنسا الحكومة الفرنسية إلى التقاط مبادرة النقابات والعدول عن تعديل سن التقاعد.
 
ووفقا للمصادر الصحفية، اعتبر المحتجون تصريحات رئيسة الوزراء الفرنسية أنها تصريحات جوفاء خالية من أى خطة للحل.
 
وتتزايد الأزمة في فرنسا على خلفية الاحتجاجات ضد نظام التقاعد الجديد الذي تريد الحكومة الفرنسية إقراره بالرغم من معارضة الشارع الفرنسى.
 
وشاركت أعداد كبيرة من الطلاب والشباب فى هذه التظاهرات، وسط توقعات أن تزداد أعداد المشاركين فى الاحتجاجات أكثر من 80 ألفاً فى البلاد.
 
وأفادت الصحف الفرنسية، أن المتظاهرين حطموا أبواب محال تجارية فى مدينة ليون، كما تجمع المتظاهرون  داخل محطة سان شارل للقطارات فى مرسيليا جنوبى فرنسا.

اشتباكات

فرنسا

قانون التقاعد

باريس

الحكومة الفرنسية



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