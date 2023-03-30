غرق شاب فى بحيرة المنزلة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقى شاب مصرعه غرقا داخل بحيرة المنزلة، بناحية محافظة الدقهلية بعد أن انزلقت قدماه داخل مياه البحيرة أثناء العمل مع والده بالصيد.

وتلقى اللواء مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء مدير مباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالى لإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بسقوط أحد الأشخاص داخل المياه ببحيرة المنزلة، فى نطاق منطقة النسايمة وليسا الجمالية.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث مدير ادارة شرطة البيئة والمسطحات ورئيس مباحث الادارة، وتبين غرق عمار أيمن عبودة 17 عاما، أثناء صحبة والده للصيد داخل البحيرة فانزلقت قدمه من المركب، وسقط غريقا وانتقلت على الفور فرق الانقاذ النهرى والاهالى وشرطة المسطحات البحث عنه، وتم استخراج الجثمان، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.