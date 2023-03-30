غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات تستأنف الورش التعريفية بمنظومة التأمين الصحى

كتب إسلام سعيد

قال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، انه في اطار التعاون بين الغرفة وهيئة الاعتماد والاستمرار في نشر الوعي الخاص باعتماد المؤسسات الصحية تمهيدًا للإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم عقد اجتماع بين مجلس إدارة الغرفة والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، من أجل الاستمرار في التعاون المشترك بين هيئة الاعتماد والغرفة في تعريف محافظات مصر المختلفة بمشروع التأمين الصحي الشامل وبمعايير هيئة الإعتماد في اعتماد المؤسسات الصحية المختلفة.

وعقدت غرفة الرعاية الصحية اجتماع مجلس إدارة برئاسة الدكتور علاء عبدالمجيد، وحضور كل من الدكتورة غادة الجنزوري وكيل الغرفة، والدكتور أحمد ماضي ابو العزائم عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد لطفي عضو مجلس إدارة الغرفه, الدكتور احمد عز الدين عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عماد شنودة عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد حبلص عضو مجلس إدارة الغرفة، والاستاذ مصطفي الأسمر عضو مجلس إدارة الغرفة، وأمل حسن مدير عام الغرفة.

وقال الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية، في تصريحات صحفية اليوم، إنه سيتم تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المختلفة بالتعاون بين الغرفة وهيئة الاعتماد والرقابة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي انه سبق وتم تنظيم ورش مشابهة في 6 محافظات، وسيتم استكمال عقد الورش والندوات عقب اجازة عيد الفطر، موضحًا أنه تم خلال الورش السابقة مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصحية بما يخص الاعتماد.

وأضاف "عبد المجيد"، أن اجتماع الغرفة مع رئيس هيئة الاستثمار المهندس حسام هيبه، بحضور الدكتور هشام زكي رئيس هيئة التراخيص للمؤسسات الصحية غير الحكومية، يأتي في إطار التعاون بين الغرفة ووزراة الصحة وهيئة الاستثمار، بهدف التغلب علي معوقات وعقبات الاستثمار في القطاع الصحي وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في القطاع، وتوفير فرص استثمارية في القطاع الصحي وتوفير خريطة استثمارية بالمشاريع المتاحة بالقطاع الصحي وتسهيل عملية منح التراخيص والحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصحية، كاشفًا أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الاستثمار علي عقد العديد من اللقاءات الفترة القادمة للوصول الي افضل صيغة ممكنة لدعم الاستثمار الصحي في مصر.

وعلي جانب أخر، أعلن "رئيس الغرفة"، تلقي الغرفة دعوة للمشاركة في مؤتمر السياحة العلاجية السودانية وتم طرح الأمر علي كافة اعضاء الغرفة لمن يرغب في المشاركة بالمؤتمر، مؤكدًا أن المؤتمر سيتيح للمشاركين التعرف علي احتياجات السودان من الخدمات الصحية وطرح البرامج المختلفة للتعاون بين القطاع الخاص المصري والقطاع الصحي السوداني في مجالات (التدريب، وتبادل الخبرات، والسياحة العلاجية وانتقال المرضي السودانيين للعلاج في المراكز الصحية المصرية)، موضحًا أن المؤتمر ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 11 - 13 مايو المقبل، معربًا عن أمله في مشاركة قوية من قبل الشركات المصرية في هذا المؤتمر والذي يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين مصر والسودان في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.