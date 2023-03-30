طقس الوادى الجديد: رياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة والعظمى 16 درجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تعرضت مراكز محافظة الوادي الجديد لهبوب رياح شديدة منذ ليلة أمس، وتستمر الرياح فى شدتها على المناطق المكشوفة والنائية والتى تنقل الرمال والأتربة التى تسبب انخفاض الرؤية نسبياً على الطرق السريعة ، كما سجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ، حيث سجلت العظمى 16 درجة مئوية رغم سطوع الشمس بصورة مستمرة منذ لحظات شروق اليوم الخميس.



ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بتنفيذ حملات تطهير ورفع الرمال الزاحفة على الطرق السريعة بسبب الرياح شمال مدينة الخارجة ، حيث تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية إلى مناطق تجمع الرمال على الطرق وإزالتها تنفيذاً لتوجيهات جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة وحفاظاً على أرواح المواطنين حتى لا يسبب تراكم تلك الرمال وقوع حوادث على الطرق.



وكانت المحافظة تعرضت لموجة من الطقس السيء يوم الجمعة الماضي ولمدة يومين على التوالي، حيث هبت رياح شديدة ومحملة بالأتربة على المناطق المكشوفة والنائية وتسببت فى حجب الرؤية نسبياً على الطرق السريعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بعد أن شهدت مدن المحافظة ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية حيث سجلت العظمى 21 درجة مئوية.



وناشدت الأجهزة المختصة وإدارة المرور ، بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وإلتزام السائقين وقائدى المركبات بعدم تجاوز السرعات المقررة لتجنب وقوع الحوادث بسبب سرعة الرياح، كما جرى رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.



ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بعقد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتج عن تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها.



ويعتبر مناخ محافظة الوادى الجديد حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة.









