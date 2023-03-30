طرح زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للزجاجة 800 جرام

كتب مدحت وهبة

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم طرح زيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 25 جنيها على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى .

وانتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجاري للبقالين، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، مع استمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في المنافذ وطرحها بأسعار مخفضة أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة في إطار الحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان" على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، حيث تم افتتاح العديد من فروع معارض "أهلا رمضان "على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%.