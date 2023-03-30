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طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم من مالطا.. ورسالة شكر للرئيس السيسي

الخميس، 30 مارس 2023 08:06 م
طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم من مالطا.. ورسالة شكر للرئيس السيسي الدكتور أحمد عمر هاشم
كتب لؤى على

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وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لعنايته بعلماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، حيث وجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.
 
كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهود فضيلته الحثيثة في متابعة حالة  الدكتور أحمد عمر هاشم؛ حيث بادر فضيلته فور علمه بتطور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الإمام الطيب يقف دائما بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.
 
وأوضح رئيس الجامعة أن فضيلة الإمام الأكبر عندما عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مباشرةً على إرسال طائرة مجهزة طبيًّا لنقل ةالدكتور أحمد عمر هاشم إلى مصر للعلاج، لافتًا إلى أن هذا الموقف النبيل يعكس عناية رئيس الجمهورية بالعلم والعلماء.
 
 
 

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