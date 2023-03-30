اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 4 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص داخل سيارتين بمدينة الشروق

الخميس، 30 مارس 2023 12:07 م
ضبط 4 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص داخل سيارتين بمدينة الشروق رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – هاتف محمول).
 
ونجحت الجهود في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة السويس).. حال استقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – هاتف محمول).
 
 
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

المخدرات

امن القاهرة

المرج

الحشيش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة