ضبط 4 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص داخل سيارتين بمدينة الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – هاتف محمول).
ونجحت الجهود في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة السويس).. حال استقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – هاتف محمول).
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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