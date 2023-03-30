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ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

الخميس، 30 مارس 2023 11:55 ص
ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت أكثر من مليون صاروخ مختلف الأحجام بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.
 
 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه..وعُثر بحوزته على (عدد 40 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية حوالى (1,200,000) مليون ومائتان ألف قطعة ألعاب نارية "مُختلفة الأحجـــام") وبمواجهتـــه إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات امنية

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

الخارجين عن القانون



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