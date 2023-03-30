ضبط المتهم بقتل شخص فى البحيرة بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبجواره طفل بطريق الضبعة بدائرة المركز.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة إلى تحديد هوية "المتوفى" وتبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية، وأن الطفل المشار إليه نجله، وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن مرسى مطروح أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات مالية بينهما، وحال قيام المجنى عليه بمطالبته بسداد مبلغ مالى مدين له به، حدثت مشادة بينهما قام على أثرها المذكور بالتعدى على المجنى عليه بقطعة من الحجارة على رأسه حتى فارق الحياة ، ثم قام بالإستيلاء على (مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية "خاصين بالمجنى عليه") تاركاً نجل المجنى عليه بجواره، كما قام بإنفاق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية ، وأرشد عن المتعلقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.