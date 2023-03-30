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صعود المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بختام تعاملات شهر مارس

الخميس، 30 مارس 2023 01:52 م
صعود المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بختام تعاملات شهر مارس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 16418 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2782 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 19546 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة.

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