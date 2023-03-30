صحة الشرقية: خروج 8 حالات من مصابى حادث تصادم بلبيس المروع

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تقرر خروج 8 مصابين من ضحايا تصادم طريق بلبيس الذي وقع بالأمس ناحية قرية أولاد سيف بعد استقرار حالتهم، أسفر عن إصابة 10 أشخاص ووفاة 7 حالات، مضيفا أنه تم حجز حالتين فقط لحاجتهما لتدخل جراحي ، وتم عمل اللازم لهم، مازالوا تحت لملاحظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه قام بالمرور علي مستشفى بلبيس المركزي، يرافقه مدير عام الطب العلاجي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين من جراء الحادث والمتواجدين بالأقسام الطبية،والإطمئنان عليهم والتأكد من توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم من فحوصات طبية، وخدمات عناية مركزة، وعمليات جراحية، و تقرر خروج عدد من المصابين بعد تلاقيهم العلاج اللازم .

وتفقد وكيل الوزارة خلال زيارته للمستشفى قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستعاضة أي أصناف تم استهلاكها، والتأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم، ومشتقاته، موجهاً بإعادة تقييم أداء مسئولي مكافحة العدوى، من خلال إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، والتأكد من تطبيق كافة المعايير والسياسات بجميع الاقسام بالمستشفى، كما أوصى بتوقيع الجزاء على شركة الأمن لعدم إلتزام أعضائها بالأعمال المكلفين بها وفقاً لبروتوكول التعاقد.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير مستشفى بلبيس، وجميع الفرق الطبية بها، وفرق الإنتشار بمستشفيات "السعديين، الزوامل القنايات، أبو حماد، مشتول السوق"، على جهودهم المبذولة لخدمة ودعم مصابي الحادث.

ويأتي ذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، ومتابعة تداعيات حادث تصادم عدة سيارات أمس بقرية أولاد سيف، وبعد استقبال مستشفى بلبيس، لعدد 17 حالة، منهم10 مصابين، و7 وفيات.