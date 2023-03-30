اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سلطنة عمان وألمانيا تبحثان علاقات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

الخميس، 30 مارس 2023 12:00 ص
سلطنة عمان وألمانيا تبحثان علاقات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مع نظيره الألماني أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاتها الواعدة وتقنياتها الحديثة، بما يعزز من شراكتهما الاستراتيجية.


وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها البوسعيدي لألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين لتحول الطاقة.


وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دعمهم لتلك المجالات، وأهمية تشجيع وتنمية التجارة والشراكة الاقتصادية والاستثمارية.


كما بحث الجانبان العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الخلافات لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار في العالم.


سلطنة عمان

ألمانيا

ألمانيا وسلطنة عمان

بدر بن حمد البوسعيدي



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