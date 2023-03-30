سلطنة عمان وألمانيا تبحثان علاقات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

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بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مع نظيره الألماني أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاتها الواعدة وتقنياتها الحديثة، بما يعزز من شراكتهما الاستراتيجية.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها البوسعيدي لألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين لتحول الطاقة.



وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دعمهم لتلك المجالات، وأهمية تشجيع وتنمية التجارة والشراكة الاقتصادية والاستثمارية.



كما بحث الجانبان العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الخلافات لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار في العالم.