اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 12:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام سوهاج يشهد صلح عائلتى الزيدى وعبدالنعيم بقرية السوالم.. صور

الخميس، 30 مارس 2023 11:31 ص
سكرتير عام سوهاج يشهد صلح عائلتى الزيدى وعبدالنعيم بقرية السوالم.. صور جلسة الصلح
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أناب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج؛ لحضور مراسم الصلح بين عائلة الزيدى وعائلة عبدالنعيم بقرية السوالم بالتابع لمجلس قروى شطورة بمركز طهطا ، وذلك بحضور اللواء نائب المدير لقطاع الشمال والعميد رئيس مباحث المديرية والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب  المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

كما  شارك في الصلح عدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية ولجنة المصالحات وعدد من أهالى قرية السوالم وأهالى مركز ومدينة طهطا والقرى والنجوع التابعة لها ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والعمد ومشايخ حيث تجاوز الحضور أكثر من 2000 شخص داخل سرادق كبير أقيم بالقرية

ونقل اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج تحية المحافظ لجميع الحضور، وتقديره للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة، داعيًا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة، مؤكدا أنه لا تنمية بدون أمن وأمان، مؤكدا حرص محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن ولجنة المصالحات لإنهاء جميع الخصومات الثأرية بنطاق المحافظة.

وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية فى إنهاء الخصومة، "، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.


الأهالى المشاركين بالصلح
الأهالى المشاركين بالصلح

الأهالى بالقرية يشاركون الصلح
الأهالى بالقرية يشاركون الصلح

السكرتير العام متحدثا بالصلح
السكرتير العام متحدثا بالصلح

الشيخ محمد ذكى يلقى كلمة الازهر بالصلح
الشيخ محمد ذكى يلقى كلمة الازهر بالصلح

القيادات الأمنية والتنفيذية بالصلح
القيادات الأمنية والتنفيذية بالصلح

النائب نشأت عباس عضور المجلس بالصلح
النائب نشأت عباس عضور المجلس بالصلح

انتهاء الصلح
انتهاء الصلح

جانب من حضور الصلح
جانب من حضور الصلح

رجال الدين المسيحى بالصلح
رجال الدين المسيحى بالصلح

كلمة الأزهر بالصلح
كلمة الأزهر بالصلح

كلمة الكنيسة بالصلح
كلمة الكنيسة بالصلح

لحظة القسم بين طرفى الصلح
لحظة القسم بين طرفى الصلح

منصة الصلح بقرية السوالم
منصة الصلح بقرية السوالم
 

سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

صلح

صلح سوهاج

قرية السوالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة