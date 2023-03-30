سكرتير عام سوهاج يشهد صلح عائلتى الزيدى وعبدالنعيم بقرية السوالم.. صور

أناب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج؛ لحضور مراسم الصلح بين عائلة الزيدى وعائلة عبدالنعيم بقرية السوالم بالتابع لمجلس قروى شطورة بمركز طهطا ، وذلك بحضور اللواء نائب المدير لقطاع الشمال والعميد رئيس مباحث المديرية والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

كما شارك في الصلح عدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية ولجنة المصالحات وعدد من أهالى قرية السوالم وأهالى مركز ومدينة طهطا والقرى والنجوع التابعة لها ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والعمد ومشايخ حيث تجاوز الحضور أكثر من 2000 شخص داخل سرادق كبير أقيم بالقرية

ونقل اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج تحية المحافظ لجميع الحضور، وتقديره للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة، داعيًا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة، مؤكدا أنه لا تنمية بدون أمن وأمان، مؤكدا حرص محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن ولجنة المصالحات لإنهاء جميع الخصومات الثأرية بنطاق المحافظة.

وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية فى إنهاء الخصومة، "، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.



الأهالى المشاركين بالصلح



الأهالى بالقرية يشاركون الصلح



السكرتير العام متحدثا بالصلح



الشيخ محمد ذكى يلقى كلمة الازهر بالصلح



القيادات الأمنية والتنفيذية بالصلح



النائب نشأت عباس عضور المجلس بالصلح



انتهاء الصلح



جانب من حضور الصلح



رجال الدين المسيحى بالصلح



كلمة الأزهر بالصلح



كلمة الكنيسة بالصلح



لحظة القسم بين طرفى الصلح