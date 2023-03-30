وقال نصار، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، إن: "تسليم الحبوب ومنتجات النفط سيكون قريبا، لكن ليس واضحا في أي شهر، وتعمل وزارة الطوارئ الروسية على حل المسائل اللوجستية لنقلها إلى مرفأ بيروت".

وأضاف السفير اللبناني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمرا بإرسال 25 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من الوقود إلى لبنان، المسألة السياسية تم حلها بالفعل، نحن ننتظر شحنة من الجانب الروسي.

وكان وزير النقل اللبناني على حمية قد صرح -في وقت سابق- أن لبنان سيحصل على 25 ألف طن من القمح و10 آلاف طن من الوقود مجانا من روسيا الاتحادية.