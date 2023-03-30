سعر اللحوم فى مصر اليوم الخميس 30 مارس 2023

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق استقرار ملحوظ بعد تحرك واضح الأيام الماضية وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها، بحسب شعبة القصابين

وتتراوح أسعار البلدى بين 210 و280 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، ويجرى طرح الكيو في منافذ امان بسعر 170 جنيها للكيلو.

وبحسب نشرة شعبة القصابين ، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 210 و 280 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 210- 280 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين و190 و 240 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 210 و 270 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 210 و 280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و 230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 130 و 190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 جنيها إلى 130جنيهات.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.